Покрас Лампас
уличный художник
Одобрено РПЦ. Нужно ли согласовывать уличное искусство с церковью?
Искусство под подошвой
Лаборатроллия
Как будет выглядеть Екатеринбург, если отдать площади города под стрит-арт? Ярко, но не всем понравится.
«Стенограффия» научит мэрию Екатеринбурга понимать уличное искусство
Город
Художники создадут правила, которые придется соблюдать службам благоустройства.
Топ-5 новостей недели. От Леди Гаги до Покраса Лампаса
Общество
Самые взрывные и милые новости недели — в традиционном дайджесте ЕТВ.