Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Губернатор случайных чисел
Лаборатроллия
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.
Евгений Куйвашев потерял две позиции в рейтинге губернаторов-блогеров
Общество
Глава Свердловской области спустился на шестую строчку.
Путин заглянул на «Иннопром» в Екатеринбурге
Город
Глава государства посмотрел на роботов и беспилотники.
Лабиринт и кошки: Куйвашев пробежался по стендам «Иннопрома»
Город
В Екатеринбурге завершают подготовку к промышленной выставке.
«Лучшая в истории»: что ждут от Универсиады в Екатеринбурге
Город
ЕТВ узнал, как воспринимают студенческие игры 2023 года первые лица Екатеринбурга и Свердловской области.