Главная «ЕТВ»Персоны

Евгений Куйвашев

губернатор Свердловской области
Губернатор случайных чисел
Лаборатроллия
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.
Евгений Куйвашев потерял две позиции в рейтинге губернаторов-блогеров
Общество
Евгений Куйвашев потерял две позиции в рейтинге губернаторов-блогеров
Глава Свердловской области спустился на шестую строчку.
Путин заглянул на «Иннопром» в Екатеринбурге
Город
Путин заглянул на «Иннопром» в Екатеринбурге
Глава государства посмотрел на роботов и беспилотники.
Лабиринт и кошки: Куйвашев пробежался по стендам «Иннопрома»
Город
Лабиринт и кошки: Куйвашев пробежался по стендам «Иннопрома»
В Екатеринбурге завершают подготовку к промышленной выставке.
«Лучшая в истории»: что ждут от Универсиады в Екатеринбурге
Город
«Лучшая в истории»: что ждут от Универсиады в Екатеринбурге
ЕТВ узнал, как воспринимают студенческие игры 2023 года первые лица Екатеринбурга и Свердловской области.