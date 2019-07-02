Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.

Евгений Куйвашев потерял две позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

Глава государства посмотрел на роботов и беспилотники.

Путин заглянул на « Иннопром» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершают подготовку к промышленной выставке.

Лабиринт и кошки: Куйвашев пробежался по стендам « Иннопрома»

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« Лучшая в истории»: что ждут от Универсиады в Екатеринбурге