визит
Путин дал студентам УрФУ задание на ночь «в сфере демографии»
Общество
Встреча в екатеринбургском вузе продолжалась полтора часа: президент много шутил и обещал помочь.
Президент Путин на GMIS в Екатеринбурге заявил о «деградации климата»
Город
Главу России после выступления на саммите ждут на встречу с аспирантами и студентами в УрФУ.
No comments. Венский фестиваль лишился двух концертных дней
Общество
Фестиваль делает перерыв 8 и 9 июля, пропустив показ двух фильмов. ЕТВ считает причиной визит президента Путина.
Владимир Путин в Екатеринбурге может навестить многодетную семью
Общество
В программе однодневного визита — не только переговоры на государственном уровне.