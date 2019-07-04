Встреча в екатеринбургском вузе продолжалась полтора часа: президент много шутил и обещал помочь.

Путин дал студентам УрФУ задание на ночь « в сфере демографии»

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Президент Путин на GMIS в Екатеринбурге заявил о « деградации климата»

Главу России после выступления на саммите ждут на встречу с аспирантами и студентами в УрФУ.