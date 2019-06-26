Екатеринбуржеца поздравили с победой в ралли « Шелковый Путь».

Екатеринбуржец выиграл 13 минут у американца Остина Джонса , который едет вторым.

Сергей Карякин пожаловался на гонщиков-китайцев с « Шелкового пути»

Екатеринбуржец наконец-то нашел проблему , из-за которой его машина теряла мощность в первые дни соревнований.

Екатеринбуржца подобрал на трассе другой экипаж.

Машина Карякина заглохла в первый день гонок « Шелковый путь»

Общество

Два экипажа представят Екатеринбург на ралли « Шелковый Путь»

В этом году в соревнованиях снова поучаствует Сергей Карякин и дебютирует Алексей Шмотьев.