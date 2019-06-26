Шелковый путь
Гонщика Карякина встретили овациями в Кольцово
Общество
Екатеринбуржеца поздравили с победой в ралли «Шелковый Путь».
Гонщик Сергей Карякин выиграл «Шелковый путь-2019»
Общество
Команда екатеринбуржца заняла первое место в зачете Т3.
Гонщик Сергей Карякин продолжает лидировать на «Шелковом пути»
Развлечения
Екатеринбуржец выиграл 13 минут у американца Остина Джонса, который едет вторым.
Сергей Карякин пожаловался на гонщиков-китайцев с «Шелкового пути»
Общество
Екатеринбуржец успешно финишировал на пятом этапе соревнований.
Гонщик Сергей Карякин победил на третьем этапе «Шелкового пути»
Развлечения
Екатеринбуржец наконец-то нашел проблему, из-за которой его машина теряла мощность в первые дни соревнований.
Машина Карякина заглохла в первый день гонок «Шелковый путь»
Общество
Екатеринбуржца подобрал на трассе другой экипаж.
Два экипажа представят Екатеринбург на ралли «Шелковый Путь»
Общество
В этом году в соревнованиях снова поучаствует Сергей Карякин и дебютирует Алексей Шмотьев.