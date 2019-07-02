РТИ
Будущее парка РТИ шокировало депутатов гордумы Екатеринбурга
Город
Дмитрий Сергин и Андрей Пирожков раскритиковали планы застройщика и общественные обсуждения, которые завершились накануне.
Под застройку стадиона РТИ в Екатеринбурге хотят вырубить деревья
Город
Сейчас идут общественные обсуждения.
В Екатеринбурге на общественных слушаниях решат судьбу стадиона РТИ
Город
На участке хотят разместить дворец конькобежного спорта, теннисный центр и футбольное поле. Жителей города пригласили высказаться о проекте.