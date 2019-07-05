полпредство
«Брезгливая ситуация»: Цуканов прокомментировал арест своего помощника
Общество
Полпредство обещает содействие в расследовании дела о госизмене.
Полпредство по УрФО избавилось от арестованного помощника Цуканова
Общество
Информацию об Александре Воробьеве удалили с официального сайта.
«Глубокое сожаление»: власти — об аресте помощника полпреда Цуканова
Политика
Александра Воробьева обвиняют в государственной измене.
Суд арестовал обвиняемого в госизмене помощника Цуканова
Общество
Чиновник пробудет под стражей не меньше двух месяцев.