Полпредство обещает содействие в расследовании дела о госизмене.

Информацию об Александре Воробьеве удалили с официального сайта.

Полпредство по УрФО избавилось от арестованного помощника Цуканова

Общество

Суд арестовал обвиняемого в госизмене помощника Цуканова

Чиновник пробудет под стражей не меньше двух месяцев.