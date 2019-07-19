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«Стенограффия» предложила церкви объединиться после истории с Лампасом
Общество
Чтобы не было конфликтов между православными и уличными художниками, организатор фестиваля Евгений Фатеев позвал в команду представителя РПЦ.
Высокинский передумал обсуждать с горожанами работу Покраса Лампаса
Общество
Разбираться в произошедшем будет глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.
Высокинский пообещал обсудить с горожанами крест Покраса Лампаса
Общество
Ранее глава Екатеринбурга заявлял, что за испорченную работу «район по ушам получит».
Покрас Лампас приедет в Екатеринбург восстанавливать манифест Малевича
Общество
Коммунальщики пытались закатать работу в асфальт.
«Это случайность»: глава Уралмаша оправдался за работу Покраса Лампаса
Общество
Роман Кравченко заявил, что пешеходный переход согласовали еще весной, а потом появилось это граффити.
Испорченная работа Лампаса может спровоцировать громкую отставку
Общество
Главу Орджоникидзевского района Романа Кравченко срочно вызвали на совещание.
«Плохая история»: Куйвашев пообещал разобраться с закрасом Лампаса
Общество
Губернатор назвал порчу работы возмутительной.
Кравченко объяснил, что крест Лампаса начали закрашивать ради «зебры»
Общество
Глава Орджоникидзевского района заявил, что от заводчан поступило много жалоб на плохой пешеходный переход.
Крест Покраса Лампаса на Уралмаше начали закатывать в гудрон
Общество
Работу в 6,6 тысячи метров каллиграфист сделал для фестиваля «Стенограффия» в начале июля.