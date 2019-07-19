Общество « Стенограффия» предложила церкви объединиться после истории с Лампасом Чтобы не было конфликтов между православными и уличными художниками , организатор фестиваля Евгений Фатеев позвал в команду представителя РПЦ.

Общество Высокинский передумал обсуждать с горожанами работу Покраса Лампаса Разбираться в произошедшем будет глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Общество Высокинский пообещал обсудить с горожанами крест Покраса Лампаса Ранее глава Екатеринбурга заявлял , что за испорченную работу « район по ушам получит».

Общество Покрас Лампас приедет в Екатеринбург восстанавливать манифест Малевича Коммунальщики пытались закатать работу в асфальт.

Общество « Это случайность»: глава Уралмаша оправдался за работу Покраса Лампаса Роман Кравченко заявил , что пешеходный переход согласовали еще весной , а потом появилось это граффити.

Общество Испорченная работа Лампаса может спровоцировать громкую отставку Главу Орджоникидзевского района Романа Кравченко срочно вызвали на совещание.

Общество « Плохая история»: Куйвашев пообещал разобраться с закрасом Лампаса Губернатор назвал порчу работы возмутительной.

Общество Кравченко объяснил , что крест Лампаса начали закрашивать ради « зебры» Глава Орджоникидзевского района заявил , что от заводчан поступило много жалоб на плохой пешеходный переход.