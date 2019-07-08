площадь Первой Пятилетки

Общество Высокинский передумал обсуждать с горожанами работу Покраса Лампаса Разбираться в произошедшем будет глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Общество « Это случайность»: глава Уралмаша оправдался за работу Покраса Лампаса Роман Кравченко заявил , что пешеходный переход согласовали еще весной , а потом появилось это граффити.

Общество Кравченко объяснил , что крест Лампаса начали закрашивать ради « зебры» Глава Орджоникидзевского района заявил , что от заводчан поступило много жалоб на плохой пешеходный переход.

Общество Крест Покраса Лампаса на Уралмаше начали закатывать в гудрон Работу в 6,6 тысячи метров каллиграфист сделал для фестиваля « Стенограффия» в начале июля.