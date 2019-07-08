площадь Первой Пятилетки
Высокинский передумал обсуждать с горожанами работу Покраса Лампаса
Общество
Разбираться в произошедшем будет глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.
«Это случайность»: глава Уралмаша оправдался за работу Покраса Лампаса
Общество
Роман Кравченко заявил, что пешеходный переход согласовали еще весной, а потом появилось это граффити.
Кравченко объяснил, что крест Лампаса начали закрашивать ради «зебры»
Общество
Глава Орджоникидзевского района заявил, что от заводчан поступило много жалоб на плохой пешеходный переход.
Крест Покраса Лампаса на Уралмаше начали закатывать в гудрон
Общество
Работу в 6,6 тысячи метров каллиграфист сделал для фестиваля «Стенограффия» в начале июля.
Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше
Развлечения
Размер работы составил 6,6 тысячи метров. Художнику помогали 20 волонтеров.