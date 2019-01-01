МУП
Управлять «Гортрансом» будет экс-повелитель трамваев в Екатеринбурге
Город
Сергей Нугаев рассказал, как будет работать объединенный перевозчик.
В гордуме Екатеринбурга хотят создать МУП, повелевающий киосками
Город
Депутаты снова не смогли договориться с полицией и решили попробовать что-то новое.
В гордуме Екатеринбурга устроят допрос «Золушки»
Город
На заседании комиссии пригласят экс-замдиректора организаторов общепита.
Депутат гордумы Вихарев получил должность директора «Спецавтобазы»
Город
Народный избранник от ЛДПР приступит к реализации мусорной реформы в ближайшее время.