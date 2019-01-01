Сергей Нугаев рассказал , как будет работать объединенный перевозчик.

Управлять « Гортрансом» будет экс-повелитель трамваев в Екатеринбурге

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В гордуме Екатеринбурга хотят создать МУП , повелевающий киосками

Депутаты снова не смогли договориться с полицией и решили попробовать что-то новое.