Главные новости Екатеринбурга 16.01.2019

От Ирины Шутько

Развлечения Свердловчанин , выигравший в лотерею 500 миллионов , забрал деньги Победителем оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга. Он признался , что просто забыл о счастливом билете.

Главные новости Екатеринбурга 15.01.2019

От Ирины Шутько

Общество Десять свердловчан стали миллионерами , сорвав джекпот в лотерею В прошлом году победителей было всего два.

Кто возьмет билетов пачку?! О лотереях

От Александры Аксеновы