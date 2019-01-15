лотерея
Главные новости Екатеринбурга 16.01.2019
Свердловчанин, выигравший в лотерею 500 миллионов, забрал деньги
Развлечения
Победителем оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга. Он признался, что просто забыл о счастливом билете.
Главные новости Екатеринбурга 15.01.2019
Десять свердловчан стали миллионерами, сорвав джекпот в лотерею
Общество
В прошлом году победителей было всего два.
Кто возьмет билетов пачку?! О лотереях
Свердловчанин, выигравший 500 миллионов, отказывается получать приз
Развлечения
Победитель новогодней лотереи до сих пор не вышел на связь.