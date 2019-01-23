В городе зафиксировано уже четыре случая заболевания.

Ограничительные меры вступили в силу с 23 января.

Школьников Екатеринбурга без прививок от кори будут выгонять с занятий

Екатеринбург гриппует. Чем лечиться и как вызывать врача?

Общество

В Екатеринбурге прививку от кори получат жители еще одной многоэтажки