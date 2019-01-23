корь
Жители Екатеринбурга смогут бесплатно поставить прививку от кори
Город
В городе зафиксировано уже четыре случая заболевания.
Школьников Екатеринбурга без прививок от кори будут выгонять с занятий
Город
Ограничительные меры вступили в силу с 23 января.
Главные новости Екатеринбурга 23.01.2019
Екатеринбург гриппует. Чем лечиться и как вызывать врача?
В Екатеринбурге прививку от кори получат жители еще одной многоэтажки
Общество
Ранее подозрения на корь были у маленького ребенка на Совхозной, 6.
Многоэтажку в Екатеринбурге проверят из-за подозрения на корь
Общество
Врачи будут до конца месяца обходить квартиры и делать прививки.