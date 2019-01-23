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корь

Жители Екатеринбурга смогут бесплатно поставить прививку от кори
Город
Жители Екатеринбурга смогут бесплатно поставить прививку от кори
В городе зафиксировано уже четыре случая заболевания.
Школьников Екатеринбурга без прививок от кори будут выгонять с занятий
Город
Школьников Екатеринбурга без прививок от кори будут выгонять с занятий
Ограничительные меры вступили в силу с 23 января.
Главные новости Екатеринбурга 23.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 23.01.2019
От Светланы Зенковой
Екатеринбург гриппует. Чем лечиться и как вызывать врача?
Екатеринбург гриппует. Чем лечиться и как вызывать врача?
От Светланы Зенковой
В Екатеринбурге прививку от кори получат жители еще одной многоэтажки
Общество
В Екатеринбурге прививку от кори получат жители еще одной многоэтажки
Ранее подозрения на корь были у маленького ребенка на Совхозной, 6.
Многоэтажку в Екатеринбурге проверят из-за подозрения на корь
Общество
Многоэтажку в Екатеринбурге проверят из-за подозрения на корь
Врачи будут до конца месяца обходить квартиры и делать прививки.