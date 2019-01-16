яйца
Торговцы нарушили обещание Куйвашева о десяти яйцах
Развлечения
Ранее глава региона заявил, что на Урале всегда будет стандартная упаковка.
Птицефабрика «Рефтинская» будет продавать 12 яиц по цене десяти
Общество
Накануне Евгений Куйвашев в шутку сказал, что прикажет увеличить число яиц в упаковке. Но предприятия, похоже, восприняли юмор губернатора всерьез.
«Да только на что их купить»: уральцы оценили шутку Куйвашева про яйца
Развлечения
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