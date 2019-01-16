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яйца

Торговцы нарушили обещание Куйвашева о десяти яйцах
Развлечения
Торговцы нарушили обещание Куйвашева о десяти яйцах
Ранее глава региона заявил, что на Урале всегда будет стандартная упаковка.
Птицефабрика «Рефтинская» будет продавать 12 яиц по цене десяти
Общество
Птицефабрика «Рефтинская» будет продавать 12 яиц по цене десяти
Накануне Евгений Куйвашев в шутку сказал, что прикажет увеличить число яиц в упаковке. Но предприятия, похоже, восприняли юмор губернатора всерьез.
«Да только на что их купить»: уральцы оценили шутку Куйвашева про яйца
Развлечения
«Да только на что их купить»: уральцы оценили шутку Куйвашева про яйца
ЕТВ собрал самые остроумные комментарии на главную тему дня.