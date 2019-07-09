Иннопром 2019
Робот Феликс пригласил детей на цифровой квест «Иннопрома»
Развлечения
На стенде администрации для ребят провели игру, посвященную городу будущего и современным технологиям.
Польские архитекторы превратили набережную Исети в «Уральский лес»
Город
Уральские эксперты посчитали проект благоустройства набережной «сырым».
Магия Путина
События
Какие проблемы Екатеринбурга мог бы решить внезапный приезд президента России, перечисляет ЕТВ.
По стендам «Иннопрома»
События
Почему стоит ехать на десятую международную промышленную выставку в Екатеринбурге.