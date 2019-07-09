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Иннопром 2019

Робот Феликс пригласил детей на цифровой квест «Иннопрома»
Развлечения
Робот Феликс пригласил детей на цифровой квест «Иннопрома»
На стенде администрации для ребят провели игру, посвященную городу будущего и современным технологиям.
Польские архитекторы превратили набережную Исети в «Уральский лес»
Город
Польские архитекторы превратили набережную Исети в «Уральский лес»
Уральские эксперты посчитали проект благоустройства набережной «сырым».
Магия Путина
События
Магия Путина
Какие проблемы Екатеринбурга мог бы решить внезапный приезд президента России, перечисляет ЕТВ.
По стендам «Иннопрома»
События
По стендам «Иннопрома»
Почему стоит ехать на десятую международную промышленную выставку в Екатеринбурге.