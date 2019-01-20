горы
Уральскую туристку, выжившую в горах, готовят к пробуждению
Происшествия
После ампутации стоп ее состояние улучшилось.
МЧС обследовало 115 кв. км лесов в поисках туристок из Екатеринбурга
Происшествия
Поиски двух пропавших девушек не прекращаются третьи сутки.
Туристки из Екатеринбурга, пропавшие в горах, вышли на связь
Происшествия
За девушками вылетел самолет МЧС.
Во время снегопада в горах пропали две туристки из Екатеринбурга
Происшествия
Маршрут девушек обследуют 30 спасателей и волонтеры. Погодные условия не позволяют поднять вертолет.