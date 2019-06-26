гордума
Куйвашев прокомментировал конфликт гордумы с Высокинским
Общество
Глава региона считает, что все идет как надо.
Депутаты гордумы отказались оценить работу мэрии и Высокинского
Политика
Для удовлетворительной оценки отчета главы Екатеринбурга не хватило одного голоса.
Депутаты решили разобраться с Высокинским без свидетелей
Политика
Гордума Екатеринбурга прервала трансляцию с внеочередного заседания и попросила журналистов покинуть зал.
Высокинский и Дума
Прокуратура проверит, законно ли мэрия продала баню на Куйбышева
Город
Депутаты гордумы отчитали чиновников за неоднозначную сделку.