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гордума

Куйвашев прокомментировал конфликт гордумы с Высокинским
Общество
Куйвашев прокомментировал конфликт гордумы с Высокинским
Глава региона считает, что все идет как надо.
Депутаты гордумы отказались оценить работу мэрии и Высокинского
Политика
Депутаты гордумы отказались оценить работу мэрии и Высокинского
Для удовлетворительной оценки отчета главы Екатеринбурга не хватило одного голоса.
Депутаты решили разобраться с Высокинским без свидетелей
Политика
Депутаты решили разобраться с Высокинским без свидетелей
Гордума Екатеринбурга прервала трансляцию с внеочередного заседания и попросила журналистов покинуть зал.
Высокинский и Дума
Высокинский и Дума
От Ксении Фикс
Прокуратура проверит, законно ли мэрия продала баню на Куйбышева
Город
Прокуратура проверит, законно ли мэрия продала баню на Куйбышева
Депутаты гордумы отчитали чиновников за неоднозначную сделку.