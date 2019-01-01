ЗвероМегаполис
Екатеринбург населяют не только люди. В городе очень много зверей и птиц. Знакомимся с самыми многочисленными обитателями мегаполиса. И отвечаем на самые странные вопросы о их жизни и особенностях.
Голубятня на уральской поляне
Городские истории
ЕТВ разбирает мифы о самых странных пернатых.
Поймать белку
Городские истории
Где и чем кормить зверьков Екатеринбурга.
Фантастические утки и где они обитают
Городские истории
Рассказ о гордых и бесстрашных кряквах из Екатеринбурга, которые эмигрировали в лихие девяностые, а потом вернулись.