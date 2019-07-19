Закрас Лампаса
Коммунальщики зачем-то решили закатать в гудрон работу Покраса Лампаса на Уралмаше. Самый яркие проект фестиваля «Стенограффия» оказался испорчен. Надеемся, что не окончательно.
«Стенограффия» предложила церкви объединиться после истории с Лампасом
Общество
Чтобы не было конфликтов между православными и уличными художниками, организатор фестиваля Евгений Фатеев позвал в команду представителя РПЦ.
Искусство под подошвой
Лаборатроллия
Как будет выглядеть Екатеринбург, если отдать площади города под стрит-арт? Ярко, но не всем понравится.
Высокинский передумал обсуждать с горожанами работу Покраса Лампаса
Общество
Разбираться в произошедшем будет глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.
Высокинский пообещал обсудить с горожанами крест Покраса Лампаса
Общество
Ранее глава Екатеринбурга заявлял, что за испорченную работу «район по ушам получит».
«Стенограффия» научит мэрию Екатеринбурга понимать уличное искусство
Город
Художники создадут правила, которые придется соблюдать службам благоустройства.
Замуровали, демоны!
«Это случайность»: глава Уралмаша оправдался за работу Покраса Лампаса
Общество
Роман Кравченко заявил, что пешеходный переход согласовали еще весной, а потом появилось это граффити.
Испорченная работа Лампаса может спровоцировать громкую отставку
Общество
Главу Орджоникидзевского района Романа Кравченко срочно вызвали на совещание.
Кравченко объяснил, что крест Лампаса начали закрашивать ради «зебры»
Общество
Глава Орджоникидзевского района заявил, что от заводчан поступило много жалоб на плохой пешеходный переход.