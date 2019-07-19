Закрас Лампаса

Коммунальщики зачем-то решили закатать в гудрон работу Покраса Лампаса на Уралмаше. Самый яркие проект фестиваля « Стенограффия» оказался испорчен. Надеемся , что не окончательно.

Общество « Стенограффия» предложила церкви объединиться после истории с Лампасом Чтобы не было конфликтов между православными и уличными художниками , организатор фестиваля Евгений Фатеев позвал в команду представителя РПЦ.

Лаборатроллия Искусство под подошвой Как будет выглядеть Екатеринбург , если отдать площади города под стрит-арт? Ярко , но не всем понравится.

Общество Высокинский передумал обсуждать с горожанами работу Покраса Лампаса Разбираться в произошедшем будет глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Общество Высокинский пообещал обсудить с горожанами крест Покраса Лампаса Ранее глава Екатеринбурга заявлял , что за испорченную работу « район по ушам получит».

Город « Стенограффия» научит мэрию Екатеринбурга понимать уличное искусство Художники создадут правила , которые придется соблюдать службам благоустройства.

Замуровали , демоны!

От Светланы Зенковой

Общество « Это случайность»: глава Уралмаша оправдался за работу Покраса Лампаса Роман Кравченко заявил , что пешеходный переход согласовали еще весной , а потом появилось это граффити.

Общество Испорченная работа Лампаса может спровоцировать громкую отставку Главу Орджоникидзевского района Романа Кравченко срочно вызвали на совещание.