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Закрас Лампаса

Коммунальщики зачем-то решили закатать в гудрон работу Покраса Лампаса на Уралмаше. Самый яркие проект фестиваля «Стенограффия» оказался испорчен. Надеемся, что не окончательно.
«Стенограффия» предложила церкви объединиться после истории с Лампасом
Общество
«Стенограффия» предложила церкви объединиться после истории с Лампасом
Чтобы не было конфликтов между православными и уличными художниками, организатор фестиваля Евгений Фатеев позвал в команду представителя РПЦ.
Искусство под подошвой
Лаборатроллия
Искусство под подошвой
Как будет выглядеть Екатеринбург, если отдать площади города под стрит-арт? Ярко, но не всем понравится.
Высокинский передумал обсуждать с горожанами работу Покраса Лампаса
Общество
Высокинский передумал обсуждать с горожанами работу Покраса Лампаса
Разбираться в произошедшем будет глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.
Высокинский пообещал обсудить с горожанами крест Покраса Лампаса
Общество
Высокинский пообещал обсудить с горожанами крест Покраса Лампаса
Ранее глава Екатеринбурга заявлял, что за испорченную работу «район по ушам получит».
«Стенограффия» научит мэрию Екатеринбурга понимать уличное искусство
Город
«Стенограффия» научит мэрию Екатеринбурга понимать уличное искусство
Художники создадут правила, которые придется соблюдать службам благоустройства.
Замуровали, демоны!
Замуровали, демоны!
От Светланы Зенковой
«Это случайность»: глава Уралмаша оправдался за работу Покраса Лампаса
Общество
«Это случайность»: глава Уралмаша оправдался за работу Покраса Лампаса
Роман Кравченко заявил, что пешеходный переход согласовали еще весной, а потом появилось это граффити.
Испорченная работа Лампаса может спровоцировать громкую отставку
Общество
Испорченная работа Лампаса может спровоцировать громкую отставку
Главу Орджоникидзевского района Романа Кравченко срочно вызвали на совещание.
Кравченко объяснил, что крест Лампаса начали закрашивать ради «зебры»
Общество
Кравченко объяснил, что крест Лампаса начали закрашивать ради «зебры»
Глава Орджоникидзевского района заявил, что от заводчан поступило много жалоб на плохой пешеходный переход.
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