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Трагедия в Березовском

В августе компания подростков до смерти избила 20-летнего инвалида Диму Рудакова. Страшная история не только потрясла жителей маленького городка, но и заставила общество задуматься о подростковой жестокости.
Подростков, забивших Диму Рудакова, начали судить
Происшествия
Подростков, забивших Диму Рудакова, начали судить
Обвинение планирует доказать, что подростки спланировали убийство.
Дело подростков, убивших Диму Рудакова, передали в суд
Общество
Дело подростков, убивших Диму Рудакова, передали в суд
Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
Следователи назвали убийством смерть Димы Рудакова
Общество
Следователи назвали убийством смерть Димы Рудакова
Уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», хотят переквалифицировать.
Девочку, снимавшую убийство Димы Рудакова, отправят в спецшколу
Происшествия
Девочку, снимавшую убийство Димы Рудакова, отправят в спецшколу
По решению облсуда одна из виновниц березовской трагедии, все-таки, будет наказана.
Елена Рудакова: «Я каждый день говорю ему — доброе утро, сын!»
Городские истории
Елена Рудакова: «Я каждый день говорю ему — доброе утро, сын!»
Мама убитого юноши впервые рассказывает, как пережила трагедию, всколыхнувшую маленький Березовский и заставившую большую страну задуматься о подростковой жестокости.
«Мы создали для них мир розовых пони»
Городские истории
«Мы создали для них мир розовых пони»
Как рождается подростковая агрессия и можно ли остановить детскую жестокость.
Почему на Урале снова избивают инвалидов и детей
Общество
Почему на Урале снова избивают инвалидов и детей
В Свердловской области — целая серия преступлений с участием подростков. Эксперты объяснили ЕТВ, что происходит.
Трагедия в Березовском: «Мы относимся к детям как к сорнякам»
Городские истории
Трагедия в Березовском: «Мы относимся к детям как к сорнякам»
Первое интервью с главой города Евгением Писцовым после страшной гибели 20-летнего Димы Рудакова.
«Страшно. Как мы будем жить без него?»
Городские истории
«Страшно. Как мы будем жить без него?»
Учителя и одноклассники вспоминают забитого насмерть Дмитрия Рудакова.
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