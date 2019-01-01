Трагедия в Березовском
В августе компания подростков до смерти избила 20-летнего инвалида Диму Рудакова. Страшная история не только потрясла жителей маленького городка, но и заставила общество задуматься о подростковой жестокости.
Подростков, забивших Диму Рудакова, начали судить
Происшествия
Обвинение планирует доказать, что подростки спланировали убийство.
Дело подростков, убивших Диму Рудакова, передали в суд
Общество
Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
Следователи назвали убийством смерть Димы Рудакова
Общество
Уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», хотят переквалифицировать.
Девочку, снимавшую убийство Димы Рудакова, отправят в спецшколу
Происшествия
По решению облсуда одна из виновниц березовской трагедии, все-таки, будет наказана.
Елена Рудакова: «Я каждый день говорю ему — доброе утро, сын!»
Городские истории
Мама убитого юноши впервые рассказывает, как пережила трагедию, всколыхнувшую маленький Березовский и заставившую большую страну задуматься о подростковой жестокости.
«Мы создали для них мир розовых пони»
Городские истории
Как рождается подростковая агрессия и можно ли остановить детскую жестокость.
Почему на Урале снова избивают инвалидов и детей
Общество
В Свердловской области — целая серия преступлений с участием подростков. Эксперты объяснили ЕТВ, что происходит.
Трагедия в Березовском: «Мы относимся к детям как к сорнякам»
Городские истории
Первое интервью с главой города Евгением Писцовым после страшной гибели 20-летнего Димы Рудакова.
«Страшно. Как мы будем жить без него?»
Городские истории
Учителя и одноклассники вспоминают забитого насмерть Дмитрия Рудакова.