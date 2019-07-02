Ожиданиада-2023
Воспользуется ли Екатеринбург шансом на Универсиаду, чтобы вернуть статус современного мегаполиса? Или мы опять испытаем разочарование и обиду? Из-за того, что ждали праздника, а получили лишь бюджетные деньги, которые не умело потратили.
На Универсиаду в Екатеринбурге может уйти 79 миллиардов
Общество
Больше половины суммы должен выделить федеральный бюджет.
Ожиданиада
Городские истории
Что дадут Екатеринбургу студенческие игры? И стоит ли жить ожиданиями счастья вместо планомерного развития города?