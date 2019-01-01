Лучшие люди

Чем хороши новогодние каникулы? Встречами. С людьми , слова которых важны , а мнения — интересны. В суете мы не успеваем спросить у них о важном. И первые дни января — самое время сделать это. Без спешки…

Городские истории По жизни с оркестром О том , что стоит за каждым взмахом дирижерской палочки рассказывает Дмитрий Лисс. А также — о дружбе , профессии , музыке и судьбе. И чуть-чуть — о новом зале Свердловской филармонии.

Городские истории Пожиратель истории ЕТВ пообщался с директором МИЕ Сергеем Каменским и выяснил , как рассказывать о городе на языке , доступном обычному человеку.

Городские истории Мечты о театре мечты Что скрывается за кулисами Ural Opera Ballet и какие решения принимаются в тиши директорского кабинета — в интервью Андрея Шишкина ЕТВ.

Городские истории Григорий Иванов: « Иногда хочется все бросить» Прошлое , настоящее и будущее — глазами президента ФК « Урал».

Городские истории Надежда Екатеринбурга Надежда Абакумова — о выборах мэра , Александре Высокинском , напуганных чиновниках и диалоге с жителями Екатеринбурга.

Городские истории Откровения Ройзмана Бывший мэр Екатеринбурга рассказывает ЕТВ о жизни после отставки и планах на будущее.