Лучшие люди
Чем хороши новогодние каникулы? Встречами. С людьми, слова которых важны, а мнения — интересны. В суете мы не успеваем спросить у них о важном. И первые дни января — самое время сделать это. Без спешки…
По жизни с оркестром
Городские истории
О том, что стоит за каждым взмахом дирижерской палочки рассказывает Дмитрий Лисс. А также — о дружбе, профессии, музыке и судьбе. И чуть-чуть — о новом зале Свердловской филармонии.
Пожиратель истории
Городские истории
ЕТВ пообщался с директором МИЕ Сергеем Каменским и выяснил, как рассказывать о городе на языке, доступном обычному человеку.
Мечты о театре мечты
Городские истории
Что скрывается за кулисами Ural Opera Ballet и какие решения принимаются в тиши директорского кабинета — в интервью Андрея Шишкина ЕТВ.
Григорий Иванов: «Иногда хочется все бросить»
Городские истории
Прошлое, настоящее и будущее — глазами президента ФК «Урал».
Надежда Екатеринбурга
Городские истории
Надежда Абакумова — о выборах мэра, Александре Высокинском, напуганных чиновниках и диалоге с жителями Екатеринбурга.
Откровения Ройзмана
Городские истории
Бывший мэр Екатеринбурга рассказывает ЕТВ о жизни после отставки и планах на будущее.
Путь архитектора: из жрецов — в чиновники
Городские истории
Эдуард Кубенский в интервью ЕТВ объясняет: «Мы живем в эпоху затянувшийся Зимы. Но Весна придет, только вот когда — неизвестно».