Дело хирургов
Все хирурги ГКБ № 1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Главными причинами они назвали большую нагрузку и низкие зарплаты. Скандал быстро дошел до Кремля. Что же произошло потом?
Всех хирургов уговорили остаться в больнице Нижнего Тагила
Общество
Последний врач отозвал заявление на увольнение.
Главврачей двух больниц Нижнего Тагила отстранили от должности
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Кадровые решения не будут принимать до завершения проверки.
«Наших накажут»: депутаты — о конфликте с хирургами Нижнего Тагила
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Народные избранники обвинили федеральный минздрав в увольнении врачей на Урале.
Пять из шести хирургов передумали увольняться из свердловской больницы
Общество
Врачам ЦГБ № 1 Нижнего Тагила пообещали премии за июль и август. На работу пригласили иногородних специалистов.
Врач из Нижнего Тагила раскрыл причины массового увольнения хирургов
Общество
Медики готовы остаться в отделении при выполнении нескольких условий.
Евгений Куйвашев заставил проверить все больницы Нижнего Тагила
Общество
После массового увольнения хирургов в ЦГБ № 1 губернатор собрал совещание, на котором потребовал разобраться в ситуации.
Сокращение свердловских акушеров отменили после обращения Путину
Общество
Приказ главврача не был согласован с минздравом.
Свердловские акушеры пожаловались Путину на низкие зарплаты
Общество
Работники качканарской больницы записали видеообращение президенту России.
Два из шести хирургов свердловской больницы передумали увольняться
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Врачи ЦГБ № 1 Нижнего Тагила изменили решение после разговора со свердловским министром здравоохранения Андреем Цветковым.