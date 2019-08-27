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Дело хирургов

Все хирурги ГКБ № 1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Главными причинами они назвали большую нагрузку и низкие зарплаты. Скандал быстро дошел до Кремля. Что же произошло потом?
Всех хирургов уговорили остаться в больнице Нижнего Тагила
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Всех хирургов уговорили остаться в больнице Нижнего Тагила
Последний врач отозвал заявление на увольнение.
Главврачей двух больниц Нижнего Тагила отстранили от должности
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Главврачей двух больниц Нижнего Тагила отстранили от должности
Кадровые решения не будут принимать до завершения проверки.
«Наших накажут»: депутаты — о конфликте с хирургами Нижнего Тагила
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«Наших накажут»: депутаты — о конфликте с хирургами Нижнего Тагила
Народные избранники обвинили федеральный минздрав в увольнении врачей на Урале.
Пять из шести хирургов передумали увольняться из свердловской больницы
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Пять из шести хирургов передумали увольняться из свердловской больницы
Врачам ЦГБ № 1 Нижнего Тагила пообещали премии за июль и август. На работу пригласили иногородних специалистов.
Врач из Нижнего Тагила раскрыл причины массового увольнения хирургов
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Врач из Нижнего Тагила раскрыл причины массового увольнения хирургов
Медики готовы остаться в отделении при выполнении нескольких условий.
Евгений Куйвашев заставил проверить все больницы Нижнего Тагила
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Евгений Куйвашев заставил проверить все больницы Нижнего Тагила
После массового увольнения хирургов в ЦГБ № 1 губернатор собрал совещание, на котором потребовал разобраться в ситуации.
Сокращение свердловских акушеров отменили после обращения Путину
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Сокращение свердловских акушеров отменили после обращения Путину
Приказ главврача не был согласован с минздравом.
Свердловские акушеры пожаловались Путину на низкие зарплаты
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Свердловские акушеры пожаловались Путину на низкие зарплаты
Работники качканарской больницы записали видеообращение президенту России.
Два из шести хирургов свердловской больницы передумали увольняться
Общество
Два из шести хирургов свердловской больницы передумали увольняться
Врачи ЦГБ № 1 Нижнего Тагила изменили решение после разговора со свердловским министром здравоохранения Андреем Цветковым.
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