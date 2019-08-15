Чудо в Раменском

Пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова заявил , что « необходимые формальности» выполнят в кратчайшие сроки.

Происшествия

Причины и следствия: все об аварийной посадке « Уральских авиалиний»

ЕТВ собрал известную к этому часу информацию об инциденте в Подмосковье.