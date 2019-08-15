Чудо в Раменском
15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в чистом поле.
Кремль: пилотов «Уральских авиалиний» представят к наградам
Общество
Пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова заявил, что «необходимые формальности» выполнят в кратчайшие сроки.
Причины и следствия: все об аварийной посадке «Уральских авиалиний»
Происшествия
ЕТВ собрал известную к этому часу информацию об инциденте в Подмосковье.
При аварийной посадке «Уральских авиалиний» пострадали 23 человека
Происшествия
Травмы также получили девять детей.
СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки «Уральских авиалиний»
Происшествия
Следователи устанавливают все обстоятельства аварии.
Названы имена пилотов «Уральских авиалиний», спасших 226 пассажиров
Происшествия
Екатеринбуржец Дамир Юсупов героически посадил самолет с отказавшим двигателем в чистом поле. Новые подробности.
Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в чистом поле из-за пожара
Происшествия
Пилот решил посадить лайнер, когда отказал один из двигателей.