Олег Забродин , главный нарколог Свердловской области Другие записи автора Сегодня люди от наркотиков умирают раньше , чем становятся наркоманами

Когда мы имели дело в основном с наркотиками героинового ряда , было распространено мнение , что продолжительность жизни наркомана — от 7 до 10 лет с момента формирования зависимости. Это без учета возраста начала приема наркотиков , других факторов. Сегодня все изменилось. Плохо , что сейчас появились наркотики , которые можно относить к токсическим веществам. В то же время у нас сегодня есть службы детоксикации , хорошо работает скорая помощь. Людей стали эффективнее вытаскивать из лап смерти. Но эти два фактора нивелируют друг друга. Сегодня мы не можем вычислить среднюю продолжительность жизни наркоманов , потому что люди попадают в предсмертельные состояния из-за употребления наркотиков , еще не будучи наркоманами. Это , например , молодежь , только приобщающаяся к наркокультуре. Человек не успевает превратиться в наркомана — он умирает гораздо раньше.