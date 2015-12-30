Сегодня люди от наркотиков умирают раньше, чем становятся наркоманами
Когда мы имели дело в основном с наркотиками героинового ряда, было распространено мнение, что продолжительность жизни наркомана — от 7 до 10 лет с момента формирования зависимости. Это без учета возраста начала приема наркотиков, других факторов. Сегодня все изменилось. Плохо, что сейчас появились наркотики, которые можно относить к токсическим веществам. В то же время у нас сегодня есть службы детоксикации, хорошо работает скорая помощь. Людей стали эффективнее вытаскивать из лап смерти. Но эти два фактора нивелируют друг друга. Сегодня мы не можем вычислить среднюю продолжительность жизни наркоманов, потому что люди попадают в предсмертельные состояния из-за употребления наркотиков, еще не будучи наркоманами. Это, например, молодежь, только приобщающаяся к наркокультуре. Человек не успевает превратиться в наркомана — он умирает гораздо раньше.
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