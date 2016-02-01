«Ласковый май» был конкурентом Свердловского рок-клуба
У нас конкурентами были «Ласковый май», потому что на них тоже собирались тысячные залы. Алла Борисовна Пугачева приехала сюда, кажется, в девяностом году, а там уже рок-клуб на таком уровне находился, не как в конце 80-х. Все было иначе, рок-клуб потихоньку закрывался.
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