Рудольф Стерхов , администратор Свердловского рок-клуба Другие записи автора « Ласковый май» был конкурентом Свердловского рок-клуба

У нас конкурентами были « Ласковый май», потому что на них тоже собирались тысячные залы. Алла Борисовна Пугачева приехала сюда , кажется , в девяностом году , а там уже рок-клуб на таком уровне находился , не как в конце 80-х. Все было иначе , рок-клуб потихоньку закрывался.