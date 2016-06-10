Хочется вытащить людей с диванов!

К 33-летию уральских музыкантов на стене ДК , где рок-н-рольщики начали свой путь к народному признанию , установили мемориальную доску.

В первый класс , как в первый раз

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