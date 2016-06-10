Владимир Шахрин
Владимир Шахрин
, Группа «Чайф»
Другие записи автора
Хочется вытащить людей с диванов!
Есть что добавить?
Задавайте вопросы и пишите комментарии по поводу мнения автора, и с вашей помощью мы найдем истину.
    Владимир Шахрин - другие записи:
    Видеоблоги
    Хочется вытащить людей с диванов!
    10 июня 2016
    Видеоблоги
    После Вуди Аллена даже самые странные мысли кажутся нормальными
    05 мая 2015
    «Владимир Шахрин», Группа «Чайф»
    Владимир Шахрин
    Владимир Шахрин
    Владимир Шахрин
    Группа «Чайф»
    несколько слов об авторе:
    Лидер группы «Чайф»
    Обратите внимание на других авторов:
    Евгений Фатеев
    Евгений Фатеев
    Когда-то наши фото будет смотреть очень грустный робот!
    Вячеслав Трапезников
    Вячеслав Трапезников
    Мы должны вернуться в столицы бывшего СССР
    Александр Перцев
    Александр Перцев
    «ТВ и радио атрофируют нашу фантазию»
    Евгений Шароварин
    Евгений Шароварин
    «Главный минус учебы онлайн — отсутствие системы в знаниях»

    Новое и интересное

    В Екатеринбурге отметили место первого концерта группы «Чайф»
    Общество
    В Екатеринбурге отметили место первого концерта группы «Чайф»
    К 33-летию уральских музыкантов на стене ДК, где рок-н-рольщики начали свой путь к народному признанию, установили мемориальную доску.
    В первый класс, как в первый раз
    25 января в 19:30
    С Екатерина Сибирцева, Светлана Кузнецова
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    25 января в 19:00
    С Андрей Гавриловский, Мария Головина, Екатерина Сибирцева, Александр Высокинский
    Первую сотню книг «Чайф. Рок-н-ролл – это мы!» раскупили за полчаса
    Первую сотню книг «Чайф. Рок-н-ролл — это мы!» раскупили за полчаса
    «Хорошо, что это не автобиография, где автор не может быть объективен к самому себе», — оценил работу Дмитрия Карасюка Владимир Шахрин.