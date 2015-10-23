Далеко не каждый начинающий бизнесмен потянет франшизу фастфуда
Франчайзинг общественного питания — это далеко не самая простая франшиза. И я бы не сказала, что любой только что начинающий свой бизнес предприниматель должен сразу прийти в фастфуд. Но если он понимает, как выстроить этот бизнес хотя бы мало-мальски, например, он работал в ресторане, то мы его научим. Мы обучим весь его персонал, будем сопровождать и в момент открытия, и в процессе работы бизнеса, будем спрашивать «Как у вас дела?», проверять, все ли у него в порядке.
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