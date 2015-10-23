Олеся Селюх , менеджер по продаже франшизы Другие записи автора Далеко не каждый начинающий бизнесмен потянет франшизу фастфуда

Франчайзинг общественного питания — это далеко не самая простая франшиза. И я бы не сказала , что любой только что начинающий свой бизнес предприниматель должен сразу прийти в фастфуд. Но если он понимает , как выстроить этот бизнес хотя бы мало-мальски , например , он работал в ресторане , то мы его научим. Мы обучим весь его персонал , будем сопровождать и в момент открытия , и в процессе работы бизнеса , будем спрашивать « Как у вас дела?», проверять , все ли у него в порядке.