Побитый жизнью. Кот из приюта
Запись эфира от 24 декабря 2018г.
Приемный котик может стать родным! Котик по прозвищу Корж превратился из «Квазимодо» в красавчика. В приюте ему вылечили челюсть и даже нашли хозяйку. О том, почему животные из приюта для домашних животных станут вам самыми верными друзьями
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