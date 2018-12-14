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Побитый жизнью. Кот из приюта

Запись эфира от 24 декабря 2018г.

    Приемный котик может стать родным! Котик по прозвищу Корж превратился из «Квазимодо» в красавчика. В приюте ему вылечили челюсть и даже нашли хозяйку. О том, почему животные из приюта для домашних животных станут вам самыми верными друзьями
    Ведущие:
    Ксения Иванова
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    Теги:
    приют для животных, операция, кошка, кошки, котенок

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