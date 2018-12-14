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Далматины и далматинцы, пятнистые друзья.

Запись эфира от 17 декабря 2018г.

    Эту породу любят с детства за мультфильм «101 далматинец». Далматин — хороший сторож и компаньон, большая собака с большой индивидуальностью. Любуйтесь пятнистой гостьей Твигги и узнавайте о далматинцах
    Ведущие:
    Ксения Иванова
    Гости:
    Теги:
    животные, собака

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