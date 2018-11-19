Говорящий Ара — попугай Гриша
Запись эфира от 26 ноября 2018г.
Попугай
Ара — говорящая птица, которая при
хороших условиях может прожить до 70
лет! Попугай Гриша из Екатеринбурга
любит внимание, грецкие орехи, говорит
только по своему желанию и не уважает
гель-лак на ногтях девушек. Гость из
контактного зоопарка Екатеринбурга в
программе «Зверский понедельник
Новое и интересное
Все идет по плану
К каким изменениям готов Екатеринбург в будущем и как не снизить темпы развития города сейчас.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
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