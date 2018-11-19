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Говорящий Ара — попугай Гриша

Запись эфира от 26 ноября 2018г.

    Попугай Ара — говорящая птица, которая при хороших условиях может прожить до 70 лет! Попугай Гриша из Екатеринбурга любит внимание, грецкие орехи, говорит только по своему желанию и не уважает гель-лак на ногтях девушек. Гость из контактного зоопарка Екатеринбурга в программе «Зверский понедельник


    Ведущие:
    Ксения Иванова
    Гости:
    Теги:
    зоопарк, птицы

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