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Еменский хамелеон и бородатая агана

Эфир от 03 декабря 2018г.
В данный момент запись трансляции недоступна.
Приносим свои извинения.

    Бородатая агана и хамелеон Валера живут в контактном зоопарке Екатеринбурга. у Валеры есть красивый гребень и невероятные глаза, которыми он может управлять по отдельности. А с аганой любая блондинка может почувствовать себя бурерожденной Дэйенерис. Ящерицы в студии программы «Зверский понедельник»
    Ведущие:
    Ксения Иванова
    Гости:
    Теги:
    зоопарк, животные

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