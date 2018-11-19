Еменский хамелеон и бородатая агана
Эфир от 03 декабря 2018г.
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Приносим свои извинения.
Бородатая агана и хамелеон Валера живут в контактном зоопарке Екатеринбурга. у Валеры есть красивый гребень и невероятные глаза, которыми он может управлять по отдельности. А с аганой любая блондинка может почувствовать себя бурерожденной Дэйенерис. Ящерицы в студии программы «Зверский понедельник»
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