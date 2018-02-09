Домашние крысы
Запись эфира от 09 апреля 2018г.
- Ая Шафран, 12 февраляКакая хорошенькая! Никогда не видела таких милых крыс!
- Валерия Петрушина, 12 февраляактивны ли крысы ночью?
- Галина Повереннова, 12 февраляим предпочтительней жить по одному, или одному скучно?
Сколько живут крысы? Можно ли выпускать их из клетки? Умные ли это животные? Могут ли подружиться с другими домашними питомцами, особенно с котами? Есть ли у них карантин? Какое выбрать жилье для крысы?
Новое и интересное
Эвтаназия для символа. Судьбы отловленных бродячих собак Екатеринбурга
Город
ЕТВ узнал, что лишь одна из пяти собак выходит за порог центра содержания бездомных животных и находит дом.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Естория. Заводчики домашних животных
Завсегдатаи кошачьих и собачьих выставок и владельцы питомников из Екатеринбурга рассказали, зачем все это нужно.