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Домашние крысы

Запись эфира от 09 апреля 2018г.

Сколько живут крысы? Можно ли выпускать их из клетки? Умные ли это животные? Могут ли подружиться с другими домашними питомцами, особенно с котами? Есть ли у них карантин? Какое выбрать жилье для крысы?
Ведущие:
Ксения Иванова
Гости:
Теги:
животные, домашние животные, крысы

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