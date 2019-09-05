Президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын о новом хоккейном сезоне

Президент ХК « Автомобилист» Андрей Козицын и главный тренер команды Андрей Мартемьянов расскажут о новом сезоне 2019/2020. Ждать ли новых игроков , когда мы увидим в команде прославленного Павел Дацюка , когда достроят ледовую арену и какие задачи ставят владельцы клуба перед командой?