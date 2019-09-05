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Президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын о новом хоккейном сезоне

Запись эфира от 05 сентября 2019г.

    Президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын и главный тренер команды Андрей Мартемьянов расскажут о новом сезоне 2019/2020. Ждать ли новых игроков, когда мы увидим в команде прославленного Павел Дацюка, когда достроят ледовую арену и какие задачи ставят владельцы клуба перед командой?
    Ведущие:
    Михаил Вербицкий
    Гости:
    Андрей Козицын
    Теги:
    Дацюк Арена, ХК Автомобилист, хоккей, Андрей Козицын

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