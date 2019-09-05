Президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын о новом хоккейном сезоне
Запись эфира от 05 сентября 2019г.
Президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын и главный тренер команды Андрей Мартемьянов расскажут о новом сезоне 2019/2020. Ждать ли новых игроков, когда мы увидим в команде прославленного Павел Дацюка, когда достроят ледовую арену и какие задачи ставят владельцы клуба перед командой?
Новое и интересное
Команды для народа
Городские истории
«Урал» & «Автомобилист». Сравниваем два главных клуба Екатеринбурга.
На сцене
Новый сезон в Театре оперы и балета
Разговор с Юлием Гусманом