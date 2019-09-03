В Екатеринбурге опять хотят построить храм в сквере!
Запись эфира от 03 сентября 2019г.
Где строить храм святой Екатерины? Вопрос опять на повестке дня. Сегодня соберутся депутаты, общественники и представители администрации Екатеринбурга. Они обсудят три варианта расположения и внезапно один новый — сквер за стадионом «Динамо», который в непосредственной близости от Храма на Крови и Вознесенской церкви.
Более того депутат Колесников предлагает признать голосование по исключению сквера у Драмы недействительным и вернуть его в список площадок.
Защитники парков и скверов опять бьют тревогу.
Как будут развиваться события?
Более того депутат Колесников предлагает признать голосование по исключению сквера у Драмы недействительным и вернуть его в список площадок.
Защитники парков и скверов опять бьют тревогу.
Как будут развиваться события?
Будем следить в прямом эфире.
Начинаем в 11.30.
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