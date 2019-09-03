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В Екатеринбурге опять хотят построить храм в сквере!

Запись эфира от 03 сентября 2019г.

    Где строить храм святой Екатерины? Вопрос опять на повестке дня. Сегодня соберутся депутаты, общественники и представители администрации Екатеринбурга. Они обсудят три варианта расположения и внезапно один новый — сквер за стадионом «Динамо», который в непосредственной близости от Храма на Крови и Вознесенской церкви.
    Более того депутат Колесников предлагает признать голосование по исключению сквера у Драмы недействительным и вернуть его в список площадок.
    Защитники парков и скверов опять бьют тревогу.
    Как будут развиваться события?
    Будем следить в прямом эфире.
    Начинаем в 11.30.
    Ведущие:
    Вераника Князева
    Гости:
    Анна Балтина
    Алексей Беззуб
    Александр Колесников
    Александр Высокинский
    Теги:
    Скверная история, храм Святой Екатерины, РМК, УГМК, храм на воде, парки и скверы екатеринбурга, сквер у Драмтеатра, Анна Балтина, Алексей Беззуб, Александр Колесников, Александр Высокинский

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