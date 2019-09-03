В Екатеринбурге опять хотят построить храм в сквере!

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Будем следить в прямом эфире.

Начинаем в 11.30.

Где строить храм святой Екатерины? Вопрос опять на повестке дня. Сегодня соберутся депутатыобщественники и представители администрации Екатеринбурга. Они обсудят три варианта расположения и внезапно один новый — сквер за стадиономДинамо», который в непосредственной близости от Храма на Крови и Вознесенской церкви.Более того депутат Колесников предлагает признать голосование по исключению сквера у Драмы недействительным и вернуть его в список площадок.Защитники парков и скверов опять бьют тревогу.Как будут развиваться события?