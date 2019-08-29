Суд над Оксаной Ивановой

Сегодня неожиданно была вызвана в суд известная в Екатеринбурге православная активистка Оксана Иванова.

Впервые она прославилась тем , что в мае 2019 выходила к выступающим против строительства Храма святой Екатерины и агитировала за Храм в сквере.

В августе 2019 Оксана Иванова вступила в новый « крестовый поход». Начала активно выступать против супрематического креста на площади 1-й Пятилетки , который в рамках фестиваля « Стенограффия-2019» создал уличный художник Покрас Лампас.