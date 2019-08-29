Суд над Оксаной Ивановой
Запись эфира от 29 августа 2019г.
Сегодня неожиданно была вызвана в суд известная в Екатеринбурге православная активистка Оксана Иванова.
Впервые она прославилась тем, что в мае 2019 выходила к выступающим против строительства Храма святой Екатерины и агитировала за Храм в сквере.
В августе 2019 Оксана Иванова вступила в новый «крестовый поход». Начала активно выступать против супрематического креста на площади 1-й Пятилетки, который в рамках фестиваля «Стенограффия-2019» создал уличный художник Покрас Лампас.
25 августа Оксана Иванова пригласила на Уралмаш всех екатеринбуржцев, чтобы объяснить, почему нельзя топтаться по кресту, который нарисовал Покрас Лампас. Именно за это мероприятие Оксану обвиняют в организации несанкционированного митинга.
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