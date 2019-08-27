Открытие сквера первых строителей на ЖБИ
Запись эфира от 27 августа 2019г.
«А на Жибайке — сосенки за «КОСКом» — пел T-Bass из EK-Playaz, вызывая патриотическую слезу.
Сквер первых строителей МЖК — это форум, это сосны, это детство многих поколений. Именно поэтому вырубка каждой сосны — рана на сердце жителей ЖБИ. Сегодня открытие сквера после реконструкции. Вспоминаем, что было, смотрим, что стало
Фото: Марина Молдавская
Сквер первых строителей МЖК — это форум, это сосны, это детство многих поколений. Именно поэтому вырубка каждой сосны — рана на сердце жителей ЖБИ. Сегодня открытие сквера после реконструкции. Вспоминаем, что было, смотрим, что стало
Фото: Марина Молдавская
Новое и интересное
Парки и скверы Высокинского
События
Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.
Сумма мнений Σ
День знаний! Обзор самых интересных школ Екатеринбурга.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»