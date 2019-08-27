Открытие сквера первых строителей на ЖБИ

« А на Жибайке — сосенки за « КОСКом» — пел T-Bass из EK-Playaz, вызывая патриотическую слезу.

Сквер первых строителей МЖК — это форум , это сосны , это детство многих поколений. Именно поэтому вырубка каждой сосны — рана на сердце жителей ЖБИ. Сегодня открытие сквера после реконструкции. Вспоминаем , что было , смотрим , что стало

Фото: Марина Молдавская