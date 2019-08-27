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Открытие сквера первых строителей на ЖБИ

Запись эфира от 27 августа 2019г.

    «А на Жибайке — сосенки за «КОСКом» — пел T-Bass из EK-Playaz, вызывая патриотическую слезу.
    Сквер первых строителей МЖК — это форум, это сосны, это детство многих поколений. Именно поэтому вырубка каждой сосны — рана на сердце жителей ЖБИ. Сегодня открытие сквера после реконструкции. Вспоминаем, что было, смотрим, что стало
    Фото: Марина Молдавская
    Ведущие:
    Александра Аксенова
    Марина Сухогузова
    Гости:
    Александр Высокинский
    Теги:
    строители, сквер, МЖК, ЖБИ, реконструкция, Александр Высокинский

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