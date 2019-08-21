Уральский Шиес. Березовский против свалки
Запись эфира от 21 августа 2019г.
В Березовском идут общественные обсуждения проекта полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), который планируется построить в поселке Красногвардейский. на месте отработанного торфяного карьера.
Жители Березовского категорически против, потому что новая свалка будет находиться в непосредственной близости от домов.
Что решат? Узнаем сегодня. Начало трансляции в 18.00
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