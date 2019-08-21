Уральский Шиес. Березовский против свалки



В Березовском идут общественные обсуждения проекта полигона твердых коммунальных отходов ( ТКО), который планируется построить в поселке Красногвардейский. на месте отработанного торфяного карьера.



Жители Березовского категорически против , потому что новая свалка будет находиться в непосредственной близости от домов.



Что решат? Узнаем сегодня. Начало трансляции в 18.00