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Уральский Шиес. Березовский против свалки

Запись эфира от 21 августа 2019г.


    В Березовском идут общественные обсуждения проекта полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), который планируется построить в поселке Красногвардейский. на месте отработанного торфяного карьера.

    Жители Березовского категорически против, потому что новая свалка будет находиться в непосредственной близости от домов.

    Что решат? Узнаем сегодня. Начало трансляции в 18.00
    Ведущие:
    Евгения Лемесева
    Гости:
    Теги:
    Мусор, в котором я живу, помойка, мусор, мусорная реформа, мусорные баки

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