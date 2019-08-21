Третья линия? Вторая ветка? А может канатная дорога?
Запись эфира от 21 августа 2019г.
Третья? Вторая? А может канатная дорога? Власти Екатеринбурга радуют горожан все более удивительными проектами развития транспортной сети! Электробусы, канатная дорога, как общественный транспорт, третья ветка метро (второй еще тоже нет). Когда в Екатеринбурге закончат говорить и начнут строить метро? Узнаем у первых лиц города: Главы Екатеринбурга Александра Высокинского, зама по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина, а также экспертов проектной организации «Уралгипротранс».