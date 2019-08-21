Третья линия? Вторая ветка? А может канатная дорога?

Третья? Вторая? А может канатная дорога? Власти Екатеринбурга радуют горожан все более удивительными проектами развития транспортной сети! Электробусы , канатная дорога , как общественный транспорт , третья ветка метро ( второй еще тоже нет). Когда в Екатеринбурге закончат говорить и начнут строить метро? Узнаем у первых лиц города: Главы Екатеринбурга Александра Высокинского , зама по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина , а также экспертов проектной организации « Уралгипротранс».