Заседание по определению мест будущих полигонов ТБО
Запись эфира от 20 августа 2019г.
Как в области будет создаваться комплексная система обращения с твердыми отходами. Слушаем замминистра энергетики и ЖКХ Егора Свалова
На заседании рабочей группы законодательного собрания области
На заседании рабочей группы законодательного собрания области
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Мусорная проформа
События
С какими проблемами столкнулась мусорная реформа и что изменится после взгляда Путина на баки в Верхней Салде.
Гости Екатеринбурга
Разговор с Юлием Гусманом
Сумма мнений Σ
Андрей Бриль. Другой взгляд на прошлое и будущее России
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ЕТВ сравнил тарифный расклад на коммунальные услуги в Екатеринбурге, чтобы понять, за что мы платим.