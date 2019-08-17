Отметим День города экологично вместе с Дом.ru!
Запись эфира от 17 августа 2019г.
В центре города весь день проходит эко-фестиваль. Мастер-классы, конкурсы, лекции эко-блогеров, розыгрыши призов и эко-квест нон-стоп. Сегодня же можно сдавать на переработку устаревшую технику. Смотрите нашу трансляцию и приходите на площадку фестиваля Дом.ru. Она работает весь день у театра Драмы.
Начинаем в 15.00
Начинаем в 15.00
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