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Отметим День города экологично вместе с Дом.ru!

Запись эфира от 17 августа 2019г.

    В центре города весь день проходит эко-фестиваль. Мастер-классы, конкурсы, лекции эко-блогеров, розыгрыши призов и эко-квест нон-стоп. Сегодня же можно сдавать на переработку устаревшую технику. Смотрите нашу трансляцию и приходите на площадку фестиваля Дом.ru. Она работает весь день у театра Драмы.
    Начинаем в 15.00
    Ведущие:
    Вераника Князева
    Гости:
    Теги:
    экология, раздельный сбор мусора, лекции, приз, Дом.ru, День города-2019, театр драмы

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