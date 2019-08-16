«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы…»

Как это было , когда большой аэробус приземлился в кукурузном поле? Как чувствует себя экипаж аварийного А-321? Будут ли корректировать подготовку пилотов с учетом этого инцидента? Изменится ли расписание полетов « Уральских авиалиний»? Узнаем из первых уст. Смотрите трансляцию из учебного центра « Уральских авиалиний», где мы пообщались с капитаном воздушного судна Дамиром Юсуповым , главным бортпроводником Дмитрием Ивлицким , и коммерческим директором « Уральских авиалиний» Кириллом Скуратовым.