Сысерти не нужен мусорный полигон. Жители встречаются с властями

Отправляемся на встречу главы сысертского района с жителями.

Жители Большого Седельникова продолжают протестовать против устройства мусорного полигона в окрестностях поселка.

Сегодня должна состояться долгожданная встреча с администрацей городского поселения Сысерть.

Ситуация обострилась из-за сегодняшнего происшествия с лайнером Уральских авиалиний. По предварительным данным авария произошла из-за того , что птица залетела в турбину самолета.

Если полигон все-таки сделают там , где планируют — таких птиц около Кольцово будет много.

Начинаем в 17.30