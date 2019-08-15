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Сысерти не нужен мусорный полигон. Жители встречаются с властями

Запись эфира от 15 августа 2019г.

    Отправляемся на встречу главы сысертского района с жителями.
    Жители Большого Седельникова продолжают протестовать против устройства мусорного полигона в окрестностях поселка.
    Сегодня должна состояться долгожданная встреча с администрацей городского поселения Сысерть.
    Ситуация обострилась из-за сегодняшнего происшествия с лайнером Уральских авиалиний. По предварительным данным авария произошла из-за того, что птица залетела в турбину самолета.
    Если полигон все-таки сделают там, где планируют — таких птиц около Кольцово будет много.
    Начинаем в 17.30
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