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Большое Седельниково против большой помойки

Запись эфира от 15 августа 2019г.

    В окрестностях поселка Большое Седельниково, может появиться новый мусорный полигон. Жители не согласны на свалку у себя под боком: этот район считается экологически чистым, а помойку многие будут видеть буквально из своих окон. Против новой свалки выступают также в Уральском управлении Росавиации. Свалка будет располагаться слишком близко к аэропорту Кольцово и там будет скапливаться огромное количество птиц.
    Ведущие:
    Ольга Павлова
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    Теги:
    свалка, помойка, мусорная реформа, птица, чайка, самолет, Кольцово, Уральские авиалинии

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