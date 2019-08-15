Большое Седельниково против большой помойки
Запись эфира от 15 августа 2019г.
В окрестностях поселка Большое Седельниково, может появиться новый мусорный полигон. Жители не согласны на свалку у себя под боком: этот район считается экологически чистым, а помойку многие будут видеть буквально из своих окон. Против новой свалки выступают также в Уральском управлении Росавиации. Свалка будет располагаться слишком близко к аэропорту Кольцово и там будет скапливаться огромное количество птиц.
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