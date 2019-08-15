Большое Седельниково против большой помойки

В окрестностях поселка Большое Седельниково , может появиться новый мусорный полигон. Жители не согласны на свалку у себя под боком: этот район считается экологически чистым , а помойку многие будут видеть буквально из своих окон. Против новой свалки выступают также в Уральском управлении Росавиации. Свалка будет располагаться слишком близко к аэропорту Кольцово и там будет скапливаться огромное количество птиц.