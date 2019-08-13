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Мисс Екатеринбург. Ищем новые типажи

Запись эфира от 13 августа 2019г.

    Знакомимся с главными красавицами Екатеринбурга в прямом эфире
    В этот четверг пройдет финал конкурса «Мисс Екатеринбург 2019». Будет ли что-то новое в этом 22 конкурсе? Журналисты ЕТВ Михаил Вербицкий и Евгения Лемесева из первых уст узнают, что подарят главной красавице города и оценят конкурсанток. Начинаем в 12.00.
    Ведущие:
    Евгения Лемесева
    Михаил Вербицкий
    Гости:
    София Никитчук
    Светлана Петракова
    Татьяна Ярошевская
    Теги:
    Мисс Екатеринбург, Мисс Екатеринбург-2019, конкурс красоты, День города, София Никитчук, Светлана Петракова, Татьяна Ярошевская

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