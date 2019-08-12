Назад в 90-е: трусы, носки и футболки на Вайнера
Запись эфира от 12 августа 2019г.
С сегодняшнего дня в самом сердце Екатеринбурга: Вайнера-Попова-Ленина начала работу выставка-ярмарка легкой промышленности.
Лотки с трусами-халатами-носками-колготками расположились рядом с администрацией города.
Как в 90-е.
Лотки с трусами-халатами-носками-колготками расположились рядом с администрацией города.
Как в 90-е.
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