Назад в 90-е: трусы, носки и футболки на Вайнера

С сегодняшнего дня в самом сердце Екатеринбурга: Вайнера-Попова-Ленина начала работу выставка-ярмарка легкой промышленности.

Лотки с трусами-халатами-носками-колготками расположились рядом с администрацией города.

Как в 90-е.