Главная «ЕТВ»ПрограммыЗрелище

Назад в 90-е: трусы, носки и футболки на Вайнера

Запись эфира от 12 августа 2019г.

    С сегодняшнего дня в самом сердце Екатеринбурга: Вайнера-Попова-Ленина начала работу выставка-ярмарка легкой промышленности.
    Лотки с трусами-халатами-носками-колготками расположились рядом с администрацией города.
    Как в 90-е.
    Ведущие:
    Александра Аксенова
    Марина Сухогузова
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Десять историй, которые потрясли Екатеринбург
    Городские истории
    Десять историй, которые потрясли Екатеринбург
    Почему Екатеринбург именно такой, каким мы его сейчас знаем, видим и ощущаем?
    Гости Екатеринбурга
    Сергей Пархоменко: публицист-провокатор
    Сергей Пархоменко: публицист-провокатор
    От Светланы Зенковой
    Союз читателей
    «Онтология сквера»
    "Онтология сквера"
    От Вероники Новоселовой
    Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
    Общество
    Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
    Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
    Екатеринбург другими глазами: «Я узнаю ваш город по кофе»
    Екатеринбург другими глазами: «Я узнаю ваш город по кофе»
    Преподаватель английского из Индонезии рассказывает, как оккупировала уральские кофейни и подсела на сладкое.