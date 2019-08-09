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Как нам пережить марафон Европа-Азия

Запись эфира от 09 августа 2019г.

    Как подготовиться к забегу «Европа-Азия»
    Куда идти, если вы хотите поболеть за бегунов и куда не ходить, если вы хотите погулять по городу.
    Информация из первых уст.
    Начинаем в 11.00
    Ведущие:
    Марина Сухогузова
    Гости:
    Андрей Уткин
    Теги:
    Марафон «Европа Азия», марафон, перекрытия, болельщики, скорая помощь, смерть, Андрей Уткин

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