Как нам пережить марафон Европа-Азия
Запись эфира от 09 августа 2019г.
Как подготовиться к забегу «Европа-Азия»
Куда идти, если вы хотите поболеть за бегунов и куда не ходить, если вы хотите погулять по городу.
Информация из первых уст.
Начинаем в 11.00
Куда идти, если вы хотите поболеть за бегунов и куда не ходить, если вы хотите погулять по городу.
Информация из первых уст.
Начинаем в 11.00
Новое и интересное
Городские побеги
События
Все знают, что длина марафона — 42,2 километра, но не многие догадываются, что этот путь укладывается в 60 туалетов и 500 волонтеров. Грядущий марафон «Европа-Азия» мы разделили на вещи, понятные даже тем, кто в воскресенье не побежит.
Сумма мнений Σ
«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы…»
Сумма мнений Σ
День города — 2019
Бегущий по асфальту
ЕТВ посмотрел на участников марафона «Европа-Азия» и узнал причину популярности бега.