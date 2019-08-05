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Кастинг в группу поддержки ХК «Автомобилист»

Запись эфира от 05 августа 2019г.

    Ежегодный кастинг самых энергичных и улыбчивых красавиц — болельщиц хоккейного клуба «Автомобилист». Первоначальные требования к девушкам: возраст 18+, рост от 166 см. А что ещё оценивает жюри? Смотрите в нашем прямом эфире.
    Ведущие:
    Евгения Лемесева
    Гости:
    Теги:
    автомобилисты, ХК Автомобилист, хоккей, группа поддержки

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