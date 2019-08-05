Кастинг в группу поддержки ХК «Автомобилист»

Ежегодный кастинг самых энергичных и улыбчивых красавиц — болельщиц хоккейного клуба « Автомобилист». Первоначальные требования к девушкам: возраст 18+, рост от 166 см. А что ещё оценивает жюри? Смотрите в нашем прямом эфире.