Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя

Сегодня в 15.00 состоится церемония закладки камня в основание будущей академии волейбола.Площадку под строительство академии волейбола уже обнесли забором , со дня на день начнутся работы. Спортивный комплекс построят на Готвальда — Машинистов. Академия будет состоять из десятиэтажного здания общежития на 30 комнат с тренировочным блоком , столовой и административными помещениями. Завершить строительство планируют к декабрю 2020 года.