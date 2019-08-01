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Николай Карполь даст старт строительству академии имени себя

Запись эфира от 01 августа 2019г.

    Сегодня в 15.00 состоится церемония закладки камня в основание будущей академии волейбола.Площадку под строительство академии волейбола уже обнесли забором, со дня на день начнутся работы. Спортивный комплекс построят на Готвальда — Машинистов. Академия будет состоять из десятиэтажного здания общежития на 30 комнат с тренировочным блоком, столовой и административными помещениями. Завершить строительство планируют к декабрю 2020 года.
    Ведущие:
    Александра Аксенова
    Гости:
    Николай Карполь
    Теги:
    Уралочка, академия Карполя, волейбол, Николай Карполь

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