Мэр Екатеринбурга Высокинский решает школьный вопрос

Где в Екатеринбурге будут построены новые школы? Как будут решаться вопросы с записью в 1 класс? Когда Екатеринбург , как вся страна перейдет на первую смену? Когда появятся бесплатные кружки для ребят в необходимом количестве? Какие соцобъекты обязаны будут возводить застройщики?

На эти вопросы отвечают:

мэр Екатеринбурга — Александр Высокинский

заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин и заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.