Мэр Екатеринбурга Высокинский решает школьный вопрос
Запись эфира от 31 июля 2019г.
Где в Екатеринбурге будут построены новые школы? Как будут решаться вопросы с записью в 1 класс? Когда Екатеринбург, как вся страна перейдет на первую смену? Когда появятся бесплатные кружки для ребят в необходимом количестве? Какие соцобъекты обязаны будут возводить застройщики?
На эти вопросы отвечают:
мэр Екатеринбурга — Александр Высокинский
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин и заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.
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