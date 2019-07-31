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Мэр Екатеринбурга Высокинский решает школьный вопрос

Запись эфира от 31 июля 2019г.

    Где в Екатеринбурге будут построены новые школы? Как будут решаться вопросы с записью в 1 класс? Когда Екатеринбург, как вся страна перейдет на первую смену? Когда появятся бесплатные кружки для ребят в необходимом количестве? Какие соцобъекты обязаны будут возводить застройщики?
    На эти вопросы отвечают:
    мэр Екатеринбурга — Александр Высокинский
    заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин и заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.
    Ведущие:
    Евгения Лемесева
    Гости:
    Александр Высокинский
    Теги:
    образование, запись в первый класс, школа, Александр Высокинский

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