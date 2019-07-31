Благоустройство набережной Исети

Замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства , транспорта и экологии Алексей Бубнов решил провести выездное совещание по контролю за ходом работ по благоустройству городской набережной ( на участке от ул. Малышева до ул. Куйбышева). О том , как идут работы на набережной Исети , рассказываем и показываем в прямом эфире

