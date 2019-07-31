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Благоустройство набережной Исети

Запись эфира от 31 июля 2019г.

    Замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов решил провести выездное совещание по контролю за ходом работ по благоустройству городской набережной (на участке от ул. Малышева до ул. Куйбышева). О том, как идут работы на набережной Исети, рассказываем и показываем в прямом эфире
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Алексей Бубнов
    Теги:
    Алексей Бубнов

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