Благоустройство набережной Исети
Запись эфира от 31 июля 2019г.
Замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов решил провести выездное совещание по контролю за ходом работ по благоустройству городской набережной (на участке от ул. Малышева до ул. Куйбышева). О том, как идут работы на набережной Исети, рассказываем и показываем в прямом эфире
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