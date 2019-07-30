Миллиардный пассажир екатеринбургского метро
Запись эфира от 30 июля 2019г.
В прямом эфире узнаем, кто стал счастливчиком — миллиардным (!!!) пассажиром метро.
Про подсчетам специалистов метрополитена он появится около 11 утра на станции метро Площадь 1905 года. Миллиарднику вручат Екарту со специальным тарифом и торт.
Про подсчетам специалистов метрополитена он появится около 11 утра на станции метро Площадь 1905 года. Миллиарднику вручат Екарту со специальным тарифом и торт.
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